I 500mila euro di risparmi spariscono tra carte falsificate: imprenditore denuncia banca e consulente

Anni e anni di risparmi e investimenti andati in fumo per colpa, è il sospetto, di un consulente finanziario infedele. E' quanto sostiene un imprenditore forlivese di 64 anni ha depositato presso la Procura della Repubblica di Forlì una denuncia per truffa aggravata nei confronti del consulente di una banca lamentando la sparizione di 500mila euro dai propri investimenti. Il facoltoso imprenditore ha riferito infatti agli investigatori di aver investito via via negli anni la somma attraverso un consulente della banca di 52 anni, con il quale si era creato un rapporto di amicizia e di estrema fiducia. Nel corso di 10 anni circa, il bancario avrebbe così consigliato svariati investimenti all’imprenditore, facendo periodicamente pervenire al cliente i report con la situazione aggiornata degli investimenti e del loro ottimo rendimento.

A un certo punto il consulente finanziario è stato improvvisamente allontanato dalla banca lasciando disorientato il cliente che non riusciva più a contattarlo. Superato il primo momento di sorpresa,l'imprenditore ha così chiesto informazioni alla sede legale della banca stessa sulla sorte del consulente e sulla consistenza dei propri investimenti. E qui l’ amara sorpresa. L’ istituto di credito ha informato infatti che gli investimenti dell’ imprenditore si erano volatilizzati e che i rapporti periodici che il consulente inviava - rigorosamente su carta intestata della banca - erano clamorosamente falsi. A seguito del rifiuto della banca di rifondere il capitale scomparso l’ imprenditore forlivese ha denunciato, attraverso l’ avvocato Giovanni Principato di Forlì, il consulente infedele e la banca stessa per il reato di truffa aggravata.