"Nonna, sono finito in ospedale": i truffatori usano pure i ragazzini per i raggiri agli anziani

Non ha abboccato al tentativo di truffa, anche se l’annuncio dall’altra parte del telefono era di quelli capaci di creare grande apprensione agli anziani: un nipotino finito in ospedale. Colpisce che questa volta i truffatori non si sono neanche fatti scrupolo di utilizzare un ragazzino per adescare le vittime, dato che la voce del truffatore sembrava in tutto e per tutto quella di un bambino di 10-12 anni.

A sventare la truffa è stata un’anziana di 77 anni di Vecchiazzano, che giovedì nel primo pomeriggio ha ricevuto la telefonata in cui un sedicente nipote (la donna ha effettivamente un nipote di 15 anni) urlava concitato “Nonna, nonna, sono all’ospedale e la mamma è andata in banca. Sto male e ho la febbre, servono dei soldi per fare degli esami”. Di solito, a casa di chi abbocca nel giro di poco tempo compare qualcuno che si spaccia come mandato d’urgenza dai famigliari per prendere i soldi concordati.

I numerosi avvisi che mettono in guardia gli anziani, però, questa volta hanno sortito il loro effetto. La donna non se l’è bevuta e, mentre teneva in attesa il “falso nipote” ha chiamato la figlia col cellulare per sapere se era vera la storia dell’ospedale. A quel punto il truffatore ha riagganciato subito. “Lo segnalo perché molto probabilmente i truffatori staranno facendo queste chiamate ad altri anziani della città, così che stiano attenti a questo tipo di raggiro”, spiega l’anziana e pronta signora che questa volta ha smascherato il truffatore.