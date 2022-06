Si fingevano autotrasportatori, ma erano truffatori: caricata la merce sparivano nel nulla; un arresto e 7 denunce

La polizia stradale ha sgominato una banda di truffatori di origine campana, falsi autotrasportatori che dopo essersi fatti affidare merce per un valore complessivo di oltre 140mila euro, sparivano facendo perdere le loro tracce. Per le indagini avrebbero colpito anche a Forlì. L'indagine si è quindi conclusa con un arresto e 7 denunce. L'inchiesta coordinata dalla procura di Vicenza era iniziata nell’aprile del 2020 e si è conclusa nello stesso mese di quest’anno.

All’origine una segnalazione raccolta dagli investigatori della Stradale di Vicenza sulla presunta presenza di un gruppo criminale composto da soggetti di origine campana che avvalendosi di falsa documentazione relativa all’attività di autotrasporto (visure camerali, Durc, iscrizioni all’albo nazionale degli autotrasportatori e documenti d’identità falsi), si spacciavano per integerrimi trasportatori e si facevano consegnare la merce per poi sottrarla al committente per ricavarne ingenti guadagni.

Dopo i primi e rapidissimi riscontri era stato bloccato un tentativo di truffa per un valore di 6mila euro ai danni di una ditta di Bassano del Grappa. I due truffatori sono stati denunciati in stato di libertà mentre sono stati sequestrati un trattore stradale, un semirimorchio e la relativa documentazione contraffatta. L’indagine condotta poi a più largo raggio mediante pedinamenti e l’analisi dei contatti dei soggetti coinvolti ha consentito alle forze dell’ordine di ricostruire altri sette episodi criminali con attività riconducibili a reati di riciclaggio, truffa e appropriazione indebita. La polizia ha ricostruito un sodalizio composto da ulteriori cinque componenti, tutti di origine campana, truffatori specializzati che avevano già operato in danno di ditte sparse tra il centro e il nord d’Italia: oltre Vicenza, Forlì, Lucca, Latina ed Ancona, dalle quali si erano fatti affidare per il trasporto merce del valore di circa 140.000 euro rendendosi poi irreperibili.

Con il coinvolgimento nelle indagini della Polizia Stradale di Mondovì e Napoli è stata individuata una ditta di panettoni di Cuneo, vittima di una truffa dal valore di 18mila euro: al termine delle attività di osservazione e pedinamento è stato tratto in arresto uno dei componenti del gruppo criminale, trovato in possesso di una carta d’identità falsa.