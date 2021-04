Pacco in arrivo sospeso: attenzione alla nuova truffa che corre via sms

Pacco in arrivo sospeso, attenzione alla nuova truffa. Nelle ultime settimane stanno giungendo alla questura di Forlì-Cesena segnalazioni da parte dei cittadini di aver ricevuto sul proprio cellulare un sms particolare. “Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”, oppure anche “Paga per sbloccare il pacco” si legge nel messaggio, con un link che rimanda a un sito dove viene richiesto di effettuare un pagamento per sbloccarne la visualizzazione.

"Il messaggio di phishing si basa su un finto link di tracciamento delle spedizioni, molto simile a quello che inviano davvero i corrieri per tracciare le consegne - spiega la questura in un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook -. Ma ovviamente nessun corriere chiede mai soldi per tracciare la spedizione, e dunque è evidente che si tratta di una truffa".

Lo schema è sempre lo stesso: si riceve un messaggio il cui senso del testo è “Salve, il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzione qui”. Una volta cliccato sul link si approda su un sito web solo apparentemente ufficiale, nel quale si richiede all’utente di inserire i propri dati e di procedere al pagamento della somma richiesta per sbloccare la propria consegna. "Eliminate immediatamente il messaggio", è il consiglio della questura.