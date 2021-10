"Il tuo pacco è stato trattenuto": occhio al messaggino, la truffa corre via sms

La truffa arriva direttamente sul display dello smartphone. Occhio all'sms trappola "Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione. Si prega di seguire le istruzioni qui". Dietro a queste poche parole e ad un link a cui si è invitati a cliccare per 'risolvere' la problematica si nasconde il raggiro del finto corriere. Anche chi non ha fatto acquisti online potrebbe cadere nella curiosità di capire di cosa si tratta. Semplicemente un sito allestito dai malviventi per carpire dati sensibili come conti correnti bancari, carte di credito e molto altro ancora.

L'invito è a non rispondere a questi tipi di messaggi e non cliccare sui link in essi contenuti. Il suggerimento è di cercare su un sito ufficiale un contatto telefonico per chiarire la questione. Inoltre non bisogna mai rivelare i propri dati sensibili rispondendo a solleciti di questo tipo, anche perchè non è la pratica che portano avanti le aziende specializzate nelle spedizioni. I corrieri, in caso di mancata risposta, lasciano un avviso cartaceo nella buchetta dalla posta cone le informazioni necessarie per fare andare in porto la consegna. Un altro suggerimento è quello di segnalare la possibile truffa alla Polizia Postale per arginare il problema dei raggiri via sms.