Un sms dell'Ausl che segnala 'problemi socio-sanitari': ma è una truffa

Alcuni cittadini hanno segnalato agli Uffici Relazioni con il Pubblico dell’Ausl Romagna di aver ricevuto degli sms sul proprio cellulare, con l’invito a contattare un numero di telefono per ascoltare comunicazioni “per problematiche di natura socio sanitaria” che li riguardano. L'Azienda sanitaria romagnola mette in guardia i cittadini avvisando che "non si tratta in alcun modo di un servizio dell’Azienda Usl Romagna, ma di un tentativo di truffa". Si invitano i cittadini a segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine.