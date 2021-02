Truffatori online sempre in agguato, l'allarme di Enel: "Non aprire mail o link sospetti"

"Le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali"

Truffatori online sempre in agguato anche sfruttando in maniera ingannevole il marchio Enel. L'azienda infatti ha ricevuto "diverse segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel, l’azienda torna a fornire le raccomandazioni del caso, precisando di aver già avviato tutte le azioni necessarie per la tutela dei clienti e delle società del Gruppo".

"In questo caso - spiega Enel - si tratta di una e-mail dal contenuto ingannevole che sfrutta il brand Enel e che riporta come oggetto “Enel Energia - >Emissione Bolletta PEC”. Le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali".

Enel Energia "invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire o cliccare sui link presenti all’interno dei testi, a non scaricare e aprire allegati e a verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde 800.900.860 e sito www.enel.it. L'azienda chiede di "segnalare all’azienda comunicazioni sospette ricevute, in modo da arginare e prevenire il fenomeno delle truffe sulla rete".