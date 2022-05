Anziani nel mirino, i truffatori telefonici tornano alla carica: ma il raggiro del "figlio finito in carcere" non va a segno

Tornano alla carica i truffatori telefonici. I malviventi hanno architettato dall'altra parte della cornetta una serie di raggiri, prendendo di mira soprattutto gli anziani, ma fortunatamente nessuno è caduto nel tranello. Sono diversi i casi che sono stati segnalati ai Carabinieri della Compagnia di Meldola da cittadini non solo meldolesi, ma anche di Bertinoro e Forlimpopoli. Il modus operandi è di quelli già raccontati in passato. Dopo gli squilli a palesarsi la voce di un finto maresciallo dei carabinieri o di un agente di polizia per segnalare l'arresto del figlio, chiedendo una somma di denaro che sarebbero dovuti servire ad assumere un avvocato che, con il suo operato, avrebbe evitato la sbarra. I malviventi hanno provato a far leva sull’emotività e sul normale senso di smarrimento della vittima designata, ma senza riuscire nell'intento di portare a termine il piano studiato.

Scarica il vademecum: I consigli per evitare le truffe

Il comando provinciale dei Carabinieri, con la collaborazione della Confartigianato, in passato ha realizzato diverse campagne ed iniziative per mettere in guardia le persone anziane e i loro parenti, sulle varie tipologie di truffe utilizzate dai malviventi. I malintenzionati, infatti, non si fanno scrupoli e vanno sempre a caccia di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone anziane. Le forze dell'ordine sono sempre presenti e quando si hanno dubbi sulle persone che si incontrano o che vogliono entrare in casa è bene telefonare al Numero unico di emergenza 112. Se qualcuno resta vittima di una truffa o di un furto è importante denunciare l’accaduto perché così si dà la possibilità alle Forze dell’ordine di svolgere indagini ed evitare che altri subiscano il raggiro. Quindi è fondamentale rivolgersi sempre con fiducia alle forze di polizia per segnalare atteggiamenti sospetti e per denunciare situazioni di pericolo.