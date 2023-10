"Truffe, come difendersi": se ne parla in un incontro organizzato da Auser con la Polizia Locale

Auser, in collaborazione con il Comune di Forlì, la Polizia locale di Forlì e la Prefettura di Forlì-Cesena, organizza un incontro pubblico sul tema “Truffe – come difendersi”. L'appuntamento è previsto per giovedì alle 15 nella sede Auser di viale Roma, 124. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543/404912.