Truffe dello specchietto, i Carabinieri intercettano un'auto sospetta: indagini in corso

Ancora “truffe dello specchietto” nel Forlivese. I Carabinieri di Martino in Strada hanno intercettato lunedì scorso in via Campo di Marte una “Audi A1” nera, segnalata poiché gli occupanti avevano commesso alcuni giorni prima, il 14 marzo, una truffa ai danni di un cittadino residente a Forlimpopoli. Gli occupanti, una coppia di coniugi di 24 e 27 anni, residenti a Noto (Siracusa), entrambi noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e perquisiti, con esito negativo. L’autovettura presentava lo specchietto esterno sinistro danneggiato, pronto per essere utilizzato per mettere in pratica la truffa. Le generalità dei soggetti sono state comunicate ai carabinieri di Forlimpopoli ed ai comandi limitrofi per le indagini di competenza. I due sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione della normativa Covid-19.