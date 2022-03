Solidarietà agli ucraini, attenzione alle truffe: coppia distinta si presenta per chiedere denaro

Dare il massimo sostegno alla popolazione ucraina in fuga, ma facendo attenzione a non cadere nelle truffe ordite dai soliti sciacalli che sfruttano l'ondata generale di solidarietà per spillare del denaro. Dal sistema dei gruppi di sicurezza partecipata su WhatsApp 'Forlì Sos Indipendente' arrivano infatti segnalazioni di tentativi di truffe ad anziani. Una signora di circa 80 anni è stata bloccata nelle adiacenze dell'ipermercato 'Puntadiferro' con una richiesta di denaro, da parte di due persone ben vestite e che si sono presentate a nome di un'associazione di volontariato. In questo caso il raggiro è stato sventato dall'arrivo del figlio dell'anziana signora. Simili episodi sono stati segnalati anche in altre zone frequentate della città, per cui è sempre bene prestare attenzione e indirizzare le attività di carità a soggetti già conosciuti e attivi sul territorio, attraverso i loro canali ufficiali.