Il tumore allo stomaco: focus televisivo con Il professor Luca Saragoni

Il professor Luca Saragoni, della Unità Operativa di Anatomia Patologica di Forlì, sarà ospite della trasmissione "Eccellenze Italiane" su Odeon Tv in onda il 27 dicembre, alle ore 17,45, canale 177. L'intervista avrà come oggetto il tumore allo stomaco. Saragoni, forlivese, è professore a contratto per la Scuola di Specializzazione di Anatomia Patologica dell'Università di Bologna e aggiunto al Dipartimento di Biologia della Temple University di Filadelfia (Usa). Ha ricoperto diversi importanti incarichi. Dal 2014 al 2019 è stato coordinatore del Gruppo di Studio di Patologia dell'Apparato Digerente nell'ambito della Società Italiana di Anatomia Patologica; fondatore del Gruppo Italiano di Ricerca del Cancro Gastrico (Gircg), di cui ad oggi è vice presidente e Membro del Comitato Scientifico. Nel 2017 è stato membro del Comitato Tecnico-Scientifico presso Agenas (Iss) per la stesura delle Linee Guida Nazionali (Pdta) delle Neoplasia del Colon-Retto in rappresentanza della Società Italiana di Anatomia Patologica. E' membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Anatomia Patologica e Coordinatore dell'Area del Centro Italia; segretario Regionale Emilia-Romagna della Società Italiana di Anatomia Patologica.

Inoltre è membro del Comitato Scientifico della Società Italiana per lo Studio delle Malattie dell'Esofago (Sisme); membro Fondatore dell'European Chapter della International Gastric Cancer Association; membro della Struttura Organizzativa della Commissione dei Patologi nell'ambito del Gruppo Italiano di Studio delle Malattie Infiammatorie Intestinali in qualità di referente per i rapporti con la Società Italiana di Anatomia Patologica nel triennio 2017-2019. E'rappresentante in Europa della Associazione Italiana dei pazienti affetti da Tumore dello Stomaco “Vivere senza stomaco si può”. Inoltre è patologo Referente per Ausl Romagna del gruppo Multidisciplinare dell'Apparato Gastro-Enterico. L'intervista sarà visibile anche collegandosi a questo link:

https://www.grupposciscione.it/odeon-2/