Turismo, Castrocaro entra nella Route culturale europea delle terme storiche

Due anni fa, il comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aveva presentato domanda di adesione alla prestigiosa Ehtta, l’European Historic Thermal Towns Association, la Route culturale europea delle terme storiche, che annovera fra i suoi soci Spa in Belgio, Vichy e Baden Baden. "Un ispettore è venuto alle Terme di Castrocaro mesi fa, e dopo una valutazione positiva di esse, ha confermato l’adesione della nostra cittadina all’Ehtta, per cui ora il Comune e le sue Terme fanno parte del circuito", annuncia il sindaco Marianna Tonellato.

Entra nel dettaglio il primo cittadino: "Il 16 marzo abbiamo avuto l’onore di ospitare al Grand Hotel Terme Simone Zagrodnik, l’Executive Director dell’Ehtta, rimasta colpita dalla ricchezza del nostro patrimonio culturale, termale e storico. Una veloce visita di un paio di giorni dove la Direttrice ha potuto assaporare l'enogastronomia tipica del territorio, provare i massaggi con le argille portentose nate dalle rocce dello Spungone, e ammirare le bellezze della città fortezza medicea di Terra del Sole e della Rocca di Castrocaro. L'incontro ha portato ad una collaborazione con le Terme e il gruppo Gvm ed il Castrumcari per portare sul mercato diverse offerte per clienti italiani ed europei".

Conclude Tonellato: "Questa proficua collaborazione è stata possibile grazie al sistema pubblico/privato nato a Castrocaro Terme e Terra del Sole che permette finalmente una sinergia mai esistita in questo Comune, dove le due parti collaborano proficuamente, ciascuno nel proprio ambito, per garantire servizi e prestazioni in ambito turistico e dell'ospitalità di qualità.