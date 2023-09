Turismo e cultura: il Comune di Modigliana attiva due portali internet grazie ai fondi della Regione

Il Comune di Modigliana attiva due nuovi portali internet grazie al co-finanziamento ricevuto dalla Regione Emilia Romagna, Settore Patrimonio Culturale. Il portale "Modigliana turismo" (https://www.modiglianaturismo.com/) è una landing page che funge da snodo tra le pagine web dell’Ente per consentire all’utenza una navigazione intuitiva tra i portali e agevolare la ricerca delle informazioni utili alla fruizione del patrimonio artistico, librario e documentale del Comune di Modigliana; inoltre divulga le manifestazioni che storicamente caratterizzano la città – Sangiovese in festa, Cena multietnica, Festival dei Sentieri Agrourbani, Feste dell’800, Non solo kiwi e Zoc ed Nadel – e promuove le iniziative che hanno luogo sul territorio nel corso dell’anno. A questo scopo le associazioni del territorio potranno fornire all’indirizzo email preposto (turismo@comune.modigliana.fc.it) il materiale delle manifestazioni programmate così che la pagina web risulti sempre aggiornata.

Baf (https://www.bafmodigliana.it/) è il sito dedicato alla Biblioteca Don Giovanni Verità del Comune di Modigliana e dell’Accademia degli Incamminati e all’Archivio Storico e Fototeca del Comune di Modigliana. Attraverso questo portale è possibile scoprirne il patrimonio, conoscere gli eventi promossi e le modalità d’accesso ai servizi bibliotecari e archivistici del Comune di Modigliana. Una pagina web che sarà presto oggetto di un ulteriore ampliamento in conseguenza al bando Pnrr da 500mila euro che ha premiato il progetto “Biblion – uno spazio accessibile per libri fisici e digitali” e che renderà possibile l’implementazione degli spazi fisici e digitali della Biblioteca. Autori del progetto sono Lucia Fabbri che si è occupata della

programmazione e dello sviluppo web di Baf, Linda Valtancoli che ha fornito la progettazione immagine coordinata e layout web, e Christian Chillico che ha prodotto le fotografie che illustrano gli spazi e il patrimonio della Biblioteca, Archivio Storico e Fototeca.

Infine, con il cofinanziamento dalla Regione Emilia Romagna - Settore Patrimonio Culturale - è stato possibile allestire anche due postazioni internet a disposizione dell’utenza presso i locali della biblioteca aventi le caratteristiche di "Punto FD" e fornite di pc notebook con webcam, docking station, Monitor 27” per lo split degli schermi e cuffie con microfono, dedicate prioritariamente a iniziative di alfabetizzazione informatica come “Pane e internet – Cittadini 100% digitali” della Regione Emilia-Romagna. Anche questo servizio è raccontato su Baf (https://www.bafmodigliana.it/).