Turismo esperienziale, un nuovo modello di sviluppo del territorio: studenti alla scoperta delle fattorie didattiche

La classe 5^ dell’istituto tecnico Vittorio Bachelet indirizzo Turistico di Ferrara (Fe) ha visitato Borgo Basino, fattoria didattica situata a Cusercoli sulle colline della Romagna. “Dopo la maturità alcuni ragazzi continueranno gli studi” - aggiungono le docenti accompagnatrici Rossella Cardamone e Anna Massini - mentre altri sono già più orientati ad una carriera nel mondo del turismo e delle imprese, per questo lo scambio di buone pratiche oggi con la famiglia Faggioli è una tappa importante per il loro percorso di crescita".

All’arrivo a Borgo Basino i ragazzi sono stati accolti da Fausto Faggioli, territorial marketing manager che ha presentato loro l’evoluzione delle fattorie Faggioli. La giornata in fattoria è proseguita con Federica Faggioli che ha illustrato ai ragazzi i metodi di produzione bio ed il loro valore aggiunto per l’ecosistema. L'importanza di un collegamento tra la scuola, le imprese e le start up innovative sono state il filo conduttore dell’incontro formativo della Faggioli Experience. Parlando di turismo esperienziale non poteva mancare una percorso degustazione con i prodotti tipici del territorio.