Piccoli turisti crescono: la prima guida alla scoperta della città per i bimbi è un 'libro gioco" con quiz e mappe colorate

Dalla Madonna del Fuoco ai murales passando per il Parco della Resistenza, il quartiere razionalista, la biblioteca Saffi e la Rocca di Ravaldino. Ma non solo. È la prima guida turistica pensata per i piccoli alunni delle scuole primarie, ai 6 agli 11 ani, quella presentata nei locali dell’Ufficio Turismo del Comune dal titolo “Scopri Forlì. Un volo nella storia” della collana Divertimappe.

Con illustrazioni colorate, quiz, giochi e parole crociate, la guida descrive i principali monumenti e i luoghi culturali della città, grazie agli itinerari pensati appositamente per i piccoli esploratori. Al progetto, realizzato da Mediamix anche in atre città d’Italia e avviato dall’assessorato al Turismo con il supporto del Servizio Cultura del Comune, hanno aderito tutte le scuole elementari della città che fanno riferimento agli Istituti comprensivi, così come le primarie Santa Maria de Fiore, Clelia Merloni, Don Oreste Benzi e La Nave.

Giorgina Craufund, Icaro e il Drago di San Mercuriale sono le tre guide che accompagnano i turisti in erba lungo i tre percorsi tematici proposti: monumenti arte aneddoti, passeggiando tra la storia, rocche porte e murales. “La guida - come spiega la responsabile dell’Unità Eventi e Turismo, Giovanna Ferrini - viene distribuita nella giornata di giovedì a tutti gli studenti all’interno delle scuole ma può essere ritirata anche presso l’Ufficio Turismo Comune di Forlì, con ingresso in piazza Saffi, e dalla prossima settimana sarà scaricabile sul sito www.scopriforli.it".

“Con questa pubblicazione - dice l’assessora al Turismo, Andrea Cintorino - abbiamo voluto colmare un vuoto a beneficio dei più piccoli regalando loro una guida che li accompagni, insieme ai genitori, alla scoperta della nostra città. Un libro-gioco che è anche un’occasione per porre un limite all’uso incontrollato degli strumenti multimediali e un ritorno alla carta che resti come memoria di ciò che si è visto e scoperto”.

“Ne abbiamo parlato spesso di una Forlì a misura di bambino e questo strumento va proprio in quella direzione per far conoscere in modo semplice i luoghi rappresentativi di Forlì fornendo spunti interessanti che possono essere ripresi a scuola - dice l’assessora alle Politiche educative, Paola Casara -. Un ritorno alla carta, affiancata dal digitale, che ogni insegnante può utilizzare e sviluppare in classe, compreso l’itinerario alla scoperta delle tante chiese che compongono il nostro patrimonio architettonico”.