Turismo, il comune di Forlimpopoli apre la ricerca per il nuovo gestore del Museo Archeologico "Tobia Aldini"

Il Comune di Forlimpopoli cerca un nuovo gestore a cui affidare per i prossimi tre anni i servizi al pubblico del Museo Archeologico “Tobia Aldini” e l’attività di promozione turistica del territorio. Per individuarlo è stato appena pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico di procedura aperta e tutta la documentazione necessaria per la predisposizione delle offerte, che andranno presentate entro il 16 gennaio. L’importo indicato come base di gara, e soggetto a ribasso, ammonta a 35.000 euro all’anno (comprensivi di Iva ed eventuali altri oneri). L’aggiudicatario, inoltre, tratterrà per sè tutti gli introiti derivanti da bigliettazione, visite guidate e vendita di materiale informativo.

Ma quali saranno i compiti affidati al gestore? Per quanto riguarda il Museo Archeologico, in primo luogo dovrà provvedere all’apertura del Museo con tutte le attività connesse (biglietteria, bookshop e accoglienza al pubblico) e all’aggiornamento del sito web; occuparsi della sua promozione e delle attività colegate (ad es. visite guidate, laboratori e conferenze) C’è poi tutta la parte relativa alla promozione turistica del territorio forlimpopolese che comprende vari compiti, fra cui la gestione dell'ufficio turistico del Comune; l’aggiornamento del sito comunale di promozione turistica la collaborazione con gli uffici comunali per l’ideazione, l’organizzazione e gestione dei grandi eventi come la Festa Artusiana e la Segavecchia, ma anche di altre iniziative pubbliche.

"L’appalto - spiegano la sindaca Milena Garavini e l’assessore alla Cultura e alla Promozione Turistica Paolo Rambelli - non sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso, ma con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Questo significa che, nella valutazione delle offerte, sarà attribuito un peso maggiore (fino a 70 punti su 100) all’offerta tecnica, cioè al progetto organizzativo per la gestione dei servizi.”.

"Con questa nuova formulazione del bando, che prevede un unico interlocutore altamente qualificato sia per la gestione del museo che dell'ufficio di promozione turistica – proseguono sindaca e assessore - si mira a potenziare ulteriormente l'azione di valorizzazione del nostro potenziale turistico e culturale in generale, e di quello archeologico, conservato presso il Maf, in particolare. Oltre a rendere più rapido e compiuto il flusso delle informazioni, favorirà anche l'organizzazione sia di iniziative sia di campagne informative capaci di una più ampia e fertile integrazione tra le attrattive turistiche e le eccellenze culturali della città, fra le quali il Maf riveste per l'appunto un ruolo di primo piano, anche perchè si tratta di uno dei pochi musei archeologici aperti nel territorio e costituisce quindi un punto di riferimento imprescindibile per tutto il sistema scolastico e formativo non solo di Forlimpopoli ma anche dei Comuni vicini".

Il bando completo e tutta la documentazione possono essere scaricati dal sito del Comune di Forlimpopoli https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx.