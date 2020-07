Turismo, il presidente di Romagna Acque Bernabè racconta la diga di Ridracoli in diretta radio a New York

Il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè, è stato ospite nei giorni scorsi della trasmissione radiofonica "Sapori e Sorrisi, Bellezze Italiane", per la radio Icn New York, diffusa online in tutto il mondo dai social dell’emittente radiofonica, dedicata principalmente agli italoamericani. Il programma è condotto da Anthony Pasquale dallo studio centrale di New York e dal giornalista romagnolo Paolo Teti dall'Italia e, coinvolge ospiti di tutta la penisola, legati al mondo dell'ospitalità, dell'imprenditoria, del turismo, dell'arte, della cultura, della musica e dello spettacolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della diretta, Bernabè ha presentato la realtà di Romagna Acque, ha parlato della Diga di Ridracoli, dell'importanza dell'acqua a livello mondiale ed ha valorizzato in particolare la realtà turistica della diga nel contesto dell'Appennino romagnolo, che unisce aspetti importanti: la natura, la storia, la cultura, l’enogastronomia. Alla ripresa della trasmissione dopo la pausa di agosto, il presidente Bernabè è stato invitato ad intervenire nuovamente, per parlare più nello specifico della realtà di Romagna Acque.