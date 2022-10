Turismo in entroterra, la città di Forlì presenta la nuova offerta al Ttg Travel Experience di Rimini

Riflettori puntati su tutte le eccellenze dell’entroterra romagnolo e in particolare del territorio forlivese, nell’importante cornice dell’appuntamento fieristico annuale del Ttg Travel Experience, giunto quest’anno alla sua 59sima edizione. "Il Comune di Forlì e lo Iat Hub del Turismo di Forlì saranno presenti per tutta la durata dell’evento a respiro internazionale con il proprio stand, per presentare la nuova offerta turistica legata alla (ri)scoperta delle meravigliose terre che avvolgono la città di Forlì come un lussuoso tessuto, ricco di importanti snodi e particolarità, tutte da apprezzare nel dettaglio", spiega l'assessore al Turismo, Andrea Cintorino, presente alla Fiera.

A ogni turista, il suo itinerario

L’offerta turistica, accuratamente dettagliata anche sul nuovo sito www.scopriforli.it e presentata per rilanciare il territorio forlivese, trova il suo sviluppo concreto in una serie di itinerari pensati ad hoc per risvegliare l’interesse del turista locale e straniero; itinerari ideati con grande cura per promuovere le particolarità e le eccellenze locali, permettendo a piccoli gruppi di amici, famiglie e coppie di vivere esperienze turistiche dal carattere autentico e poliedrico. Tra gli itinerari proposti, merita menzione l’itinerario dedicato agli amanti della natura e del wellness, che si focalizza sulle spettacolarità naturali, tra boschi e vallate, che l’entroterra romagnolo ha da offrire, da scoprire passo dopo passo o in sella a una bici, per respirare a pieni polmoni tutta la territorialità del luogo ed apprezzarne i frutti che fanno bene a corpo e spirito.

A proposito di sapori, immancabile l’itinerario enogastronomico, alla scoperta dei prodotti buoni e locali, tra assaggi e visite guidate nei luoghi di produzione per esaltare la cultura culinaria locale e per sottolineare l’impegno nel preservare la biodiversità del territorio. Da ultimo, ma non per importanza, il terzo itinerario proposto si focalizzerà sulla storia e la cultura che da ere lontane caratterizza la città di Forlì e i suoi dintorni, determinandone i ritmi di vita e gli eventi fino ad oggi. Personaggi storici di grande rilievo, strutture architettoniche e monumentali, beni che svelano i segreti di vite del passato: il tutto in un racconto vivo e dettagliato per promuovere la ricchezza dell’essere.

Gli appuntamenti previsti

Ttg Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. L’appuntamento sarà un’ulteriore vetrina sulla città e il territorio che troverà nel sito www.scopriforli.it la migliore visibilità dell’offerta turistica e culturale. "Partecipare attivamente con uno stand proprio permette al Comune di Forlì e allo Iat Hub del Turismo di Forlì di aggiungere un tassello importante nel più ampio progetto in corso per il rilancio turistico della città di Forlì e dei territori limitrofi, aprendo un nuovo efficace canale di promo-commercializzazione - spiega Cintorino -. Durante le giornate in fiera, infatti, sono previsti numerosi appuntamenti con buyers nazionali e internazionali provenienti da tutto il mondo, ufficializzando così attraverso incontri diretti one-to-one il grande interesse già mostrato dagli operatori turistici, tour operator, nei confronti delle nuove proposte turistiche promosse per l’entroterra romagnolo".