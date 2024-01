Turismo, l'assessora Cintorino alla Farnesina per "promuovere la nostra Forlì nel mondo"

Anche il Comune di Forlì è entrato a far parte del progetto "Il Turismo delle Radici", un percorso di accrescimento dell’attrattività turistica dei borghi e delle città d’Italia, con oltre 6mila abitanti, che coniuga l’offerta di beni e servizi con la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine delle nuove generazioni di italiani all’estero. "Tra i cittadini italiani residenti all’estero, o discendenti di italiani, ci sono anche tanti forlivesi", dichiara l’assessora Andrea Cintorino che martedì pomeriggio a Roma ha partecipato all’incontro convocato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, per sviluppare strategie condivise e approfondire la possibilità di organizzare eventi e iniziative in occasione del 2024, anno delle radici italiane nel mondo.

Secondo “Il Rapporto italiani nel mondo 2023”, redatto dalla Fondazione Migrantes, sono 252.256 gli emiliano-romagnoli residenti all’estero, di cui 122.246 donne e 130.010 uomini. Lombardia e Veneto – con, rispettivamente, un’incidenza sul totale del 18,8% e dell’11,4% – sono, ancora una volta, le regioni da cui oggi si parte di più. Seguono la Sicilia (8,9%), l’Emilia-Romagna (8,2%) e il Piemonte (7,6%). "Abbiamo aderito con grande entusiasmo al progetto promosso dal vice premier Tajani - conclude Cintorino -. Si tratta di una preziosa opportunità per il nostro territorio sia in termini di visibilità che di sviluppo economico, sociale e culturale. Crediamo che Forlì possa trarre da questa interessante operazione turistica un vantaggio notevole anche dal punto di vista di collaborazioni future, facendo conoscere la nostra città nel mondo".