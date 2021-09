Turismo, ritorna l'ufficio Iat e sarà aperto anche la domenica: "I pullman per il San Domenico scaricheranno i turisti in piazza"

"In accordo con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – ha concluso l’assessore - tutti i pullman che arriveranno per portare i turisti a vedere le grandi mostre arriveranno in piazza per lo scarico e il carico"

E' stato inaugurato giovedì mattina il nuovo ufficio IAT di Forlì, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessore Andrea Cintorino, del dirigente Stefano Benetti e di tutti i tecnici coinvolti nella ristrutturazione degli ambienti situati di fronte allo scalone di accesso alla Residenza Comunale in piazza Saffi. “È una giornata bellissima ed importante per la città - ha detto Cintorino - e inauguriamo il primo vero IAT, un nuovo contenitore che mancava, che svolgerà un servizio a 360° per tutti i turisti, sia per costruire una vacanza di 1 o 2 giorni, sia per vendere i biglietti per i musei e i pacchetti turistici”.

L’ufficio è composto di due parti, l’accesso è al front office dove si troverà il materiale illustrativo come dépliant sintetici sui percorsi turistici locali (14 guide tascabili pocket) e sulla Romagna, uno schermo touch con la mappa della città e gli approfondimenti sintetici sui monumenti cittadini o, in alternativa, un tablet (ne sono stati predisposti 4) per una navigazione personalizzata nel sito “ScopriForlì” del Comune o nella mappa interattiva della città; un secondo locale inteso come hub, uno spazio pensato anche per una fruizione giovanile, nel quale costruire itinerari personalizzati.

“Il font office avrà personale altamente qualificato – ha continuato l’Assessore – e intendiamo un turismo per Forlì e che comprenda tutto il territorio. Per attuare lo spazio hub faremo un bando per una promocommercializzazione e in quello spazio l’Assessore e le categorie si potranno incontrare per elaborare il prodotto che verrà venduto nel front office. Il servizio all’ufficio IAT sarà dato anche la domenica, mentre nei 21 quartieri verrà realizzata una guida ad hoc per dare il giusto valore alle zone limitrofe di Forlì".

"In accordo con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – ha concluso l’assessore - tutti i pullman che arriveranno per portare i turisti a vedere le grandi mostre arriveranno in piazza per lo scarico e il carico, nel cuore pulsante, per poi arrivare al San Domenico. Infine, stiamo lavorando ad un info point all’interno dell’aeroporto che sarà attivo dalla prossima primavera, circa Marzo o Aprile”. Il dirigente Stefano Benetti ha illustrato i lavori svolti per il recupero dello spazio del nuovo ufficio: “La revisione dello spazio è partita dalla riflessione su come recuperare un ambiente dismesso: siamo intervenuti sulla galleria del Municipio dove c’era uno spazio di carattere istituzionale. L’architetto Alessi, progettista degli arredi ha rivisto uno spazio la cui destinazione è il confort, l’apertura con un affaccio oltre le vetrate con un piccolo salottino e richiama anche al green. La prima sezione è dedicata al turista, la seconda invece alle persone e a chi operativamente lavora nell’ambito del turismo, per ideare e progettare insieme. I percorsi turistici riguardano i luoghi della città, del territorio o che lo attraversano dal Medioevo al Rinascimento fino al Novecento, realizzati in forma cartacea e digitale".

L’Ufficio IAT sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19, chiuso il lunedì per aggiornare i dati e le informazioni che vengono dal territorio. Tutto il lavoro di ristrutturazione e arredo è costato 150.000 euro e nell’ufficio lavoreranno tre persone specializzate sull’accoglienza e con competenze digitali e conoscenza del territorio. La necessaria traduzione del materiale informativo in lingua straniera ha coinvolto gli studenti dell’Università, del Dipartimento di Interpreti e Traduttori coordinati dalla professoressa Francesca Gatta. Il sindaco Gian Luca Zatttini ha terminato l’illustrazione del nuovo spazio IAT Comunale: “Forlì è aperta alle visioni turistiche, bisogna ripartire dal bello, dovremo dare i contenuti nel turismo culturale e sportivo. Forlì è una bellissima città che merita di essere vissuta”. In conclusione ha anticipato un altro progetto: “Faremo un grande investimento in un collegio d’eccellenza per una città vocata ad una visione internazionale. Se facciamo squadra ce la faremo sicuramente".