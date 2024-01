Turni di lavori e tagli in 5 case di riposo del comprensorio, protesta del sindacato Csa

Tagli alle case di riposo dell'Asp (azienda pubblica dei servizi alla persona) del Forlivese, che gestisce cinque strutture per anziani dislocate nei comuni di Rocca S. Casciano, Dovadola, Terra del Sole, Predappio e Forlimpopoli. La denuncia viene da Federico Coratella e Flora Angelini, sindacalisti del sindacato autonomo 'Csa Regioni Autonomie Locali'.

Scrivono i due sindacalisti, che hanno incontrato di recente i sindaci soci dell'Asp: “Purtroppo dobbiamo rilevare che gli investimenti auspicati per interventi strutturali di adeguamento alle norme minime di sicurezza (obbligatorie per l'accreditamento) delle 5 case di riposo non sono mai stati eseguiti, a sentire dire la dirigenza a causa dei vincoli strutturali o delle "belle arti". E così, nel tempo, il personale sanitario, prettamente femminile, che presta assistenza agli anziani, dovendo lavorare in condizioni non adeguate e non rispondenti ai minimi criteri di sicurezza s'è progressivamente "logorato". Da tale gestione sono scaturite patologie derivate, oltre che da turni circadiani, da movimentazione manuale di anziani, da scarse condizioni di sicurezza, a cui vanno aggiunti piani di lavoro contingentati su strutture non a norma, di un numero maggiore di ore di quelle indicate dal contratto (non retribuite)”.

Sempre Coratella e Angelini: “Nonostante ciò e nonostante che la nostra sigla sindacale abbia sempre segnalato e contrastato tali modalità di gestione rivolgendosi persino alla Medicina del Lavoro; il 31 ottobre scorso il presidente del consiglio di amministrazione ha convocato le sigle sindacali rappresentative senza la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) per comunicare che, a seguito di una non precisata "mancata liquidità" (di cui non si conosce ancora l'origine), avrebbe allineato i turni delle varie strutture al "case mix" attraverso il taglio delle ore d'assistenza agli anziani, per cui in una struttura sarebbe saltato addirittura l'operatore notturno di un intero piano. Le stesse informazioni venivano date nei giorni successivi al personale interessato che "incredulo" respingeva unanimemente la proposta del taglio delle ore che, oltre ad abbattersi sulla già scarsa assistenza agli anziani, si sarebbe trasformato in un ulteriore carico di lavoro per quei dipendenti già stremati dai precedenti 4 anni di emergenze continue”.

A tutto questo, aggiungono dal Csa, s'è aggiunta la chiusura dell'unica cucina in Asp del Forlivese. Ed ancora: “Noi riteniamo che i sindaci soci, prima che il Cda da loro nominato (marzo 2023) metta in atto quanto anticipato, abbiano l' "obbligo morale" di verificare che agli ospiti sia prestato un servizio efficiente ed efficace, oltre che di qualità, e che tali servizi non vengano compressi da un'iniqua misura di cui la nostra sigla sindacale, con dovizia di particolari, ne ha contestato i dati elaborati dall’azienda stessa. Ed ancora, che i sindaci soci, abbiano l'"obbligo legale" di salvaguardare i dipendenti delle proprie aziende partecipate, i quali, già da ora, non debbano più subire trattamenti iniqui rispetto ai carichi di lavoro, alle ore lavorative mensili, ai piani di lavoro contingentati su parametri di assistenza inattendibili”.