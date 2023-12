Tutela della libertà di stampa: il prefetto incontra i rappresentanti del mondo giornalistico

Il Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri ha incontrato, presso la sede del Palazzo di governo a Forlì, la rappresentanza del mondo giornalistico provinciale composta da componenti del direttivo dell'Associazione Stampa e del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti. Diversi gli argomenti di cui si è parlato e fra questi l'impegno per la difesa e la tutela della libertà di stampa, la lotta sempre più importante contro il fenomeno delle fake news, la necessità di arrivare alla formulazione di una proposta di legge, nel modo più unitario possibile, per la riforma organica dell'accesso alla professione che possa quanto prima essere esaminata e approvata dai due rami del Parlamento. Da quando fu emanata la legge che regolamenta il lavoro giornalistico, il mondo informativo è profondamente cambiato: il provvedimento istitutivo dell'ordine conta infatti più di 60 anni e i suoi dettami, per i rappresentanti della stampa, non rispondono più alle nuove esigenze della professione e dei nuovi mezzi di informazione.

Per ultime ma non in ordine di importanza la delegazione dei giornalisti ha manifestato al Prefetto le preoccupazioni per il precariato e per il fenomeno delle querele temerarie, vero e proprio strumento di intimidazione rivolto agli operatori dell'informazione e la urgenza di addivenire, in tempi brevi, ad una legge che impedisca soprusi e prepotenze frequentemente esercitati dai grandi potentati economici e finanziari. Al termine dell'incontro la delegazione dei giornalisti ha proposto al Prefetto la condivisione ad organizzare un momento pubblico con le scuole per illustrare soprattutto al mondo giovanile i principi basilari della nostra Costituzione a fondamento della libertà di informazione. L'iniziativa si articolerebbe in due fasi: la prima a Cesena, al Teatro "Bonci" e la seconda a Forlì, al Teatro "Diego Fabbri".