Tutte le curiosità sul parto: "Nascere a Forlì" dà appuntamento in autunno

Si è svolto l'ultimo incontro, prima della pausa estiva di agosto, di "Nascere a Forlì 2024", il ciclo di appuntamenti mensili per coppie in attesa, a cura di ostetriche, anestesisti e pediatri dell’ospedale "Morgagni - Pierantoni". In ogni incontro, dedicato alle future mamme e ai futuri papà viene trattato il tema del parto, del parto in analgesia epidurale e della permanenza della donna in ospedale. Gli appuntamenti si tengono tutti in presenza, alle 11, nella Sala riunioni, al Terzo piano del Padiglione Valsalva del nosocomio di via Carlo Forlanini 34. Il prossimo incontro è previsto per giovedì 12 settembre, sempre alle ore 11. Seguiranno gli incontri del 3 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0543 731770 (tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00), oppure inviare una e-mail a ambulatorioostetricia.fo@auslromagna.it.