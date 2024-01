Tutto esaurito al Dragoni per "A Teatro in Famiglia", "Un'occasione per divertirsi e emozionarsi"

Tutto esaurito sabato sera al Teatro Dragoni di Meldola per la rassegna "A Teatro in Famiglia". Sabato sera tanti piccoli spettatori, accompagnati dalle loro famiglie, sono stati incantati dalla favola de "La bella e la bestia" a cura della Compagnia Il Baule Volante. La maestria degli attori Liliana Letterese e Andrea Lugli ha sbalordito il pubblico, portando in scena questo grande classico rivisitato con originalità. La rassegna per bambini e famiglie, a cura di Accademia Perduta Romagna Teatri, prosegue nella serara di sabato 24 febbraio - "Chi ha paura di denti di ferro?", con possibilità di aderire alla formula cena e spettacolo, nei ristoranti meldolesi convenzionati: Il Bidentino, La Faina, La Meridiana, Il Mangianotte ,Trattoria Resiliente.

"Una bellissima serata nel nostro Teatro, con uno spettacolo di alto livello accessibile a tutti, adulti e bambini, senza distinzioni di età, provenienza culturale o sociale - e parole dell'assessore alla Cultura, Michele Drudi -. La rassegna “A Teatro in Famiglia” è una straordinaria occasione per divertirsi, emozionarsi e stupirsi di fronte alla magia e alla poesia del teatro, un teatro popolare che unisce tutta la famiglia: una magia che solo uno spettacolo dal vivo può offrire. Un grande ringraziamento ad Accademia Perduta, realtà storica del teatro ragazzi e tra le più importanti a livello europeo", Info: 0543 490089 - 64300; teatrodragoni@accademiaperduta.it