Tutto pronto a Meldola per il "Ballo dei Diplomati" che coinvolgerà i ragazzi della scuola media

Mercoledì 5 luglio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 23.30 in Arena Hesperia si svolgerà il "Ballo dei Diplomati" per tutti i ragazzi delle scuole medie, organizzato dal Comune di Meldola e dalla Proloco Città di Meldola.

Il Vice Sindaco Jennifer Ruffilli e il Presidente di Proloco Città di Meldola Omar Selvi spiegano che "questa iniziativa, che si ripete dopo il successo dell'anno scorso, è stata pensata come momento speciale di festa e saluto per tutti i ragazzi che con l'esame di terza media completano un ciclo di studi a Meldola per iniziare la scuola superiore".

"A tutte le ragazze e a tutti i ragazzi di Meldola da parte dell'intera Città l'augurio di un cammino pieno di soddisfazioni e di sogni realizzati. Un enorme ringraziamento a tutti i volontari di Proloco Città di Meldola e ed a tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questa serata speciale".