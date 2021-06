Ubriaca distrugge l'infisso ed entra in casa dell'ex fidanzato: per farla uscire deve intervenire la Polizia

Una donna di nazionalità ucraina, dell’età di 49 anni, è stata denunciata per violazione di domicilio, danneggiamento e omessa esibizione di titolo di soggiorno, dopo che è stata trovata all’interno dell’abitazione del suo ex, dove era entrata sfondando l’infisso. È stato proprio l’ex a chiamare la Polizia, trovando la donna dentro casa e che rifiutava di allontanarsi. All’arrivo degli agenti la straniera ha inoltre omesso di esibire il titolo di soggiorno, poiché non l’aveva al seguito. È stato anche necessario l’intervento di una ambulanza poiché era manifestamente ubriaca; per questo le è stato anche notificato un verbale di violazione amministrativa relativo alla condizione di ubriachezza.