Ubriachi prendono di mira un autotrasportatore e gli impendiscono di parcheggiare

Un 28enne rumeno ed una 43enne polacca sono stati sanzionati a seguito di un intervento congiunto della Polizia di Stato e della Polizia Locale, poiché colti in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico e per avere violato l’ordinanza comunale relativa ai divieti in materia di alcol. L’intervento nei loro confronti è scaturito da una richiesta di un autotrasportatore che trovandosi in prossimità di un supermercato per effettuare consegne, aveva trovato difficoltà a occupare lo stallo per parcheggiare poiché ostacolato dalla presenza dei due individui ubriachi.

Entrambi, in particolare il 28enne, avevano iniziato ad inveire contro l'autotrasportatore, costringendolo a restare chiuso dentro l’abitacolo per evitare che le minacce si trasformassero in un'aggressione. All’arrivo degli agenti i due sono stati identificati e sanzionati, nonché colpiti da ordine di allontanamento dei luoghi dei fatti così come previsto dal decreto sulla sicurezza urbana. L’uomo è stato inoltre denunciato per violenza privata e minaccia aggravata.