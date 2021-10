Ubriaco al Festival dell'Arrosticino ai Portici: arriva la Polizia e lo porta in questura

L'episodio è avvenuto domenica sera ed ha visto come protagonista in negativo un 58enne

Ubriaco allontanato dalla Polizia dopo aver infastidito visitatori e titolari degli stand al Festival dell'Arrosticino, nell'area dei Portici. L'episodio è avvenuto domenica sera ed ha visto come protagonista in negativo un 58enne marocchino, al quale gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notificato un ordine di allontanamento ai sensi del “decreto Minniti”. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto su richiesta di alcuni cittadini e titolari di stand nell'area dei Portici, che avevano ricevuto molestie da parte di quell’uomo, visibilmente ubriaco. Accertato l’effettivo stato di ubriachezza, è stato oggetto di sanzione amministrativa e accompagnato in Questura per le attività del caso, cui è conseguita la notifica di provvedimento di allontanamento da quel luogo così come sancito dal decreto sicurezza urbana.