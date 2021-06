Ubriaco al volante e senza patente: denuncia e maxi multa da oltre 5mila euro

Ubriaco e alla guida dell'auto di un familiare senza aver mai conseguito la patente. Un 25enne di nazionalità ucraina è stato denunciato a piede libero dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. Il ragazzo è stato fermato per un controllo nel cuore della nottata tra domenica e lunedì, intorno alle 3.30, mentre stava transitando in Piazzale della Vittoria. Fin da subito è emersa la prima trasgressione, ovvero la guida senza patente perchè mai conseguita.

Sottoposto al test dell'etilometro è risultato positivo alla prima prova con un tasso di 1 grammo per litro e alla seconda di 0,93. Poichè superiore al tasso di 0,80 grammi per litro, il 25enne è stato denunciato a piede libero per guida in stato d'ebrezza e sanzionato per essersi messo al volante senza patente, una trasgressore che gli è costata ben 5.100 euro senco l'articolo 116 comma 17.