Ubriaco al voltante dell'auto senza assicurazione e con revisione scaduta era sottoposto alla sorveglianza speciale

Nella giornata del 28 maggio, la Polizia di Stato di Forlì-Cesena ha arrestato un uomo, nella flagranza del reato di violazione delle prescrizioni dettate dalla Misura di Prevenzione della Sorveglianza speciale, imposta dall’Autorità giudiziaria su proposta del Questore. La vicenda è scaturita dal controllo effettuato da una Volante che alle 3.50 ha fermato una vettura che viaggiava a velocità sostenuta in viale Bolognesi. Il conducente, unico occupante del veicolo, è risultato gravato dalla misura della sorveglianza speciale, notificata quattro giorni prima negli Uffici della Questura, con divieto di soggiorno in altro comune e la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

Approfondendo il controllo, gli operatori hanno accertato che l’autovettura era sprovvista della copertura assicurativa e della revisione, e che la patente dell’uomo era scaduta di validità da un mese. Infine, tenuto conto dei sintomi di ebbrezza alcoolica manifestati, lo stesso è stato accompagnato presso la locale Sezione di Polizia Stradale, per essere sottoposto alla verifica con l’etilometro, alla quale tuttavia l’uomo ha rifiutato di sottoporsi.

Alla luce di quanto appurato, l’uomo è stato tratto in arresto per la violazione della prescrizione imposta dalla misura della sorveglianza speciale, e denunciato per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcoolica; nei suoi confronti, infine, sono state elevate le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada. Nel corso del processo con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato, con giudizio rinviato per la richiesta di termine a difesa presentata dal legale dell’arrestato.