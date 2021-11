Ubriaco cade in bicicletta, poi mette in atto una 'sceneggiata' al Pronto Soccorso: deve intervenire la Polizia

Un 57enne residente a Forlì è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza manifesta con verbale ammontante a 102 euro. L’uomo si è reso protagonista di una sceneggiata all’interno dei locali del Pronto Soccorso, dove era stato accompagnato da un familiare a seguito di una caduta in bicicletta. L’individuo, a causa del suo stato di agitazione dovuta all’esagerata ingestione di alcolici, era diventato ingestibile così che è stata richiesta la Polizia, che ha assicurato l’intervento con una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. L’ubriaco, nonostante la presenza degli uomini in uniforme, ha continuato nel suo atteggiamento aggressivo determinando gli agenti ad accompagnarlo in Questura, sia per le procedure di legge legate alla denuncia, sia per consentire il ripristino della funzionalità del Pronto Soccorso, che in ragione di quanto stava accadendo ha subìto una interruzione.

Un 33enne marocchino è stato denunciato per resistenza a PU, violazione delle norme sull’immigrazione e anche lui sanzionato per ubriachezza. I fatti sono avvenuti nel parcheggio coperto prossimo ai Musei San Domenico. L’uomo stava reagendo a un controllo di agenti della Polizia Locale quando è sopraggiunta una Volante della Questura che stava vigilando la zona essendo inserita nelle aree sensibili. A fatica gli agenti hanno placato le intemperanze del soggetto, che è stato accompagnato in Questura poiché sprovvisto di documenti. Al termine delle attività di identificazione, oltre alla denuncia per resistenza e violazione delle norme sull’immigrazione, gli sono stati contestati alcuni illeciti amministrativi relativi alla condizione in stato di ubriachezza e violazione delle norme del regolamento Comunale, con l’applicazione dell’ordine di allontanamento previsto dal decreto Minniti.

Altre tre denunce sono state inoltrate alla Procura della Repubblica a carico di altrettanti cittadini stranieri, identificati dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio. I tre stranieri, di varie età e nazionalità, erano a bordo di veicoli controllati durante i posti di controllo. Tutti e tre si sono resi responsabili della medesima violazione al testo unico sull’immigrazione, che sanziona lo straniero che non esibisca alla richiesta degli agenti la documentazione attestante la regolare permanenza sul territorio italiano.

Infine, un 21enne tunisino è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari, dove era collocato con provvedimento del Tribunale di Ravenna. Il giovane è stato controllato da una volante della Questura mentre stava circolando in monopattino in centro. Alla richiesta degli agenti ha dichiarato che dopo avere partecipato al processo che lo vedeva imputato aveva ritenuto che la misura cautelare fosse stata revocata, cosa che, invece, non era avvenuta. Al di là della veridicità o meno della sua supposizione, la Polizia ha inoltrato a suo carico la denuncia in Procura, ritenendolo responsabile dell’evasione, e ripristinando la misura cautelare violata. Sei denunce della Polizia nel fine settimana, a seguito delle attività di prevenzione e repressione dei reati, di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione clandestina.