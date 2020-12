Ubriaco e molesto viene allontanato dal locale: la Polizia lo trova in centro barcollante e senza documenti

La Polizia di Stato ha denunciato un 55enne di nazionalità marocchina per violazione della normativa inerente lo status di straniero sul territorio nazionale. L’intervento è stato richiesto da un esercente del centro che aveva appena allontanato lo straniero dal suo locale in quanto ubriaco e molesto. All’arrivo degli operatori delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, l’uomo non è stato in grado di dimostrare, documenti alla mano, la sua regolare permanenza sul suolo nazionale.

Barcollava e pronunciava frasi sconnesse, evidenziando chiaramente lo stato di alterazione da assunzione di alcolici. L'extracomunitario è stato quindi sanzionato per la violazione amministrativa della manifesta ubriachezza in luogo pubblico e denunciato a piede libero poichè sprovvisto di documenti.

Foto di repertorio