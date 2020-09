Ubriaco entrò in un'abitazione e spogliò un 15enne: deve scontare 17 mesi, arrestato

Deve scontare una pena residua di un anno, cinque mesi e sei giorni di reclusione per l'accusa di "violenza sessuale ai danni di un minore" e "violazione di domicilio aggravata". Gli agenti della Squadra Mobile di Forlì hanno arrestato nel weekend un 39enne di nazionalità polacca. La sentenza, emessa dal giudice per le indagini preliminari l'8 luglio scorso, è divenuta definitiva il 31 luglio. I fatti risalgono allo scorso 31 dicembre, quando una pattuglia della Squadra Volante era intervenuta in un'abitazione su richiesta dei genitori di un bambino portatore di handicap.

I genitori avevano scoperto nella camera da letto del figlio lo straniero in evidente stato di alterazione alcolica il quale, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’abitazione, si era introdotto nella camera da letto del giovane e dopo essersi denudato, si era coricato sul letto del minore. Il ragazzino era stato trovato dai genitori in stato confusionale nel bagno di casa, privo dei pantaloni del pigiama e degli slip. L’intruso al momento del controllo indossava gli slip del ragazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il minore era stato quindi condotto in pronto soccorso per verificarne le condizioni di salute e l’eventuale presenza di segni di violenza sessuale. Dopo la visita specialistica, era stato dimesso, non avendo riportato lesioni evidenti. La Polizia Scientifica ha repertato tracce biologiche riferibili al cittadino polacco sugli indumenti, sul lenzuolo e sul cuscino del minore. Già gravato da precedenti per reati contro la persona, sottoposto ad alcoltest con etilometro, l’indagato risultò positivo, con percentuali di 2,1 e 2,6 grammi per litro.