Ubriaco getta la mascherina a terra e aggredisce a gomitate i carabinieri: arrestato

"Minaccia", "resistenza e violenza a pubblico ufficiale", "lesioni personali aggravate", "rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale" ed "ubriachezza". Sono la sfilza di accusa per le quali i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola hanno arrestato un 46enne. L'episodio risale a mercoledì scorso. Erano circa le 21 quando al numero d'emergenza unico 112 la titolare di un pubblico esercizio di Selbagnone ha segnalato la presenza di un ubriaco che stava disturbando i clienti del locale.

Gli uomini dell'Arma si sono precipitati sul posto, trovando l'uomo con la mascherina abbassata sotto al mento. Invitato ad indossarla correttamente, ha reagito sfilandosela e gettandola con stizza contro il personale in divisa. Al nuovo invito da parte dei militari a rispettare la normativa vigente, nonché ad identificarsi esibendo un valido documento d’identità o declinando le proprie generalità, l’uomo ha rifiutato in modo categorico, e dopo aver proferito all’indirizzo dei militari numerose frasi offensive e denigranti dell’operato, si è incamminato per eludere il controllo.

Mentre i Carabinieri hanno cercato di bloccarlo, l'individuo per divincolarsi ha sferrato prima una prima gomitata al costato ed una seconda ancora più violenta al volto di uno dei due militari, procurandogli delle lesioni. A quel punto è stato bloccato, portato in caserma ed arrestato. Il carabiniere aggredito è stato medicato al pronto soccorso e dimesso con una prognosi di quattro giorni per lesioni al costato e al volto. Processato per direttissima, il 46enne è stato condannato dal giudice Elisabetta Giorgi (pubblico ministero Lucia Spirito) ad un anno di reclusione, con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.