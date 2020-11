Ubriaco in Piazza Saffi spintona gli agenti per evitare il controllo: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un 27enne slavo, senza fissa dimora, per "resistenza a pubblico ufficiale", avvenuto mercoledì mattina in piazza Saffi nel corso di un controllo operato da una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale. L’uomo, che si trovava in stato di manifesta ubriachezza, ha cercato invano di evitare il controllo, spingendo gli agenti per cercare di allontanarsi. Dopo le formalità di rito e la sua esatta identificazione, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.