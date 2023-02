Ubriaco litiga con una donna e poi si scaglia contro la Polizia: denunciato

Un uomo di 48 anni residente a Forlì è stato denunciato a piede libero dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato con le accuse di "resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale" e "rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità", sanzionandolo anche per lo stato di "manifesta ubriachezza". L’attività è nata da una segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato una coppia in lite, con l’uomo che aveva atteggiamenti aggressivi di fronte alla donna.

All’arrivo della Volante, il 48enne, sotto l'effetto di alcolici, si è scagliato contro gli agenti prima verbalmente per poi cercare lo scontro fisico, così da costringere gli operatori a bloccarlo e immobilizzarlo. Dopodichè è stato accompagnato in questura per le procedure di identificazione e la stesura dei rituali atti di indagine. La donna non ha riportato lesioni rimanendo incolume.