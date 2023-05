Ubriaco minaccia e inveisce contro l'autista di un'autocisterna per l'acqua potabile: denunciato

Aggredito l'autista di un'autobotte impegnato nella distribuzione dell'acqua potabile. Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa, in piena notte. Erano le 1.20 di sabato scorso quando, sull’utenza 112 della centrale operativa dei carabinieri della Compagnia di Meldola, è giunta una richiesta di aiuto da parte di un uomo, conducente di un'autocisterna, impegnato nella distribuzione dell’acqua potabile alle popolazioni della valle del Bidente, nell'ambito dell'emergenza dell'alluvione.

La vittima segnalava la presenza di una persona molesta ed aggressiva. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, già in zona per pattugliamenti anti-sciacallaggio, sono arrivati sul posto in alcuni minuti, dove hanno appreso che poco prima il conducente del mezzo, improvvisamente e senza apparente motivo, era stato aggredito verbalmente e minacciato di morte con allusione all’uso di un’arma, da parte di uno sconosciuto in evidente stato di alterazione che poi con violenza si era scagliato contro l’autobotte colpendola con pugni e con un cartello stradale.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla vittima, i carabinieri sono riusciti ad individuare l’aggressore, giovane della zona già conosciuto, che alla guida di una vettura è stato bloccato, sottoposto a perquisizione e test per la rilevazione del tasso alcolemico e successivamente, all’esito degli accertamenti, denunciato per minaccia aggravata, guida in stato di ebbrezza alcoolica con contestuale ritiro patente di guida e sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del mezzo.