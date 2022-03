Ubriaco minaccia gli agenti con un collo di bottiglia rotto, finisce denunciato

Gli agenti si sono trovati di fronte un soggetto molesto che stava minacciando i presenti con un collo di bottiglia rotto. E' questa la situazione che si è parata dinnanzi alla pattuglia della Polizia Locale, intervenuta la scorsa settimana in un bar della zona della stazione ferroviaria. L'uomo, uno straniero, era visibilmente ubriaco e, nell'azione di contenerlo, si è lievemente ferito anche un agente.

La Polizia Locale di Forlì lo ha quindi portato in comando per l'identificazione e la denuncia per lesioni, minacce e permanenza irregolare in Italia. Nell'ultimo periodo, nell'attività di prevenzione e repressioni dei piccoli fenomeni di degrado sono state spiccate altre due denunce per episodi simili nella zona dei Portici.