Ubriaco si accanisce contro i bidoni della raccolta differenziata e sparge i rifiuti in strada

Un pakistano 28enne di nazionalità pakistana è denunciato con l'accusa di danneggiamento e multato per ubriachezza in merito a un episodio di alcune nottate fa. L’intervento delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato è stato richiesto da un esercente del centro che, mentre stava svolgendo le attività di chiusura, ha sentito del fracasso all’esterno, sorprendendo lo straniero, visibilmente ubriaco, mentre prendeva a calci ogni cosa che trovava lungo la sua camminata incerta.

All’arrivo degli agenti, l’uomo è stato identificato è dopo un rapido sopralluogo è emerso che aveva distrutto alcuni bidoni per la raccolta differenziata, mentre altri li aveva rovesciati facendo disperdere il contenuto sulla strada. Accompagnato in Questura per le successive attività di identificazione, è stato poi rilasciato con la denuncia per danneggiamento e la sanzione amministrativa prevista per lo stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico.