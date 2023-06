Percorre la Tangenziale strisciando il suv contro le barriere, poi si appisola: non si reggeva in piedi per colpa dell'alcol

Ha percorso un bel tratto di Tangenziale strisciando la fiancata dell'auto contro il guard-rail. Presto gli agenti della Polizia Stradale hanno chiarito il perchè: l'automobilista, uno straniero cinquantenne da tempo residente nel Forlivese, era ubriaco fradicio. Il fatto è avvenuto nel cuore della mattinata di venerdì. La pattuglia della Stradale si è precipitata lungo la tangenziale est di Forlì dopo una segnalazione giunta alla sala operativa di un suv che sbandava pericolosamente lungo la superstrada, strusciando in più punti sul guardrail.

L'automobilista è stato intercettato nei pressi del casello autostradale: il suv era vistosamente ammaccato, mentre il conducente all’interno era crollato nel sonno. Dall'abitacolo si poteva avvertire l'odore di alcol: l'uomo non riusciva a reggersi in piedi né a proferire parole sensate. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per verificare che non fosse ferito. Successivamente il 50enne è stato sottoposto agli accertamenti etilometrici, con l'uomo che fingeva di non riuscire a soffiare per poi rifiutarsi di effettuare il test. A quel punto è scattato il ritiro della patente, la denuncia per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, oltre al sequestro dell’auto che ora rischia la confisca.