Guerra in Ucraina, si dibatte in Consiglio comunale: "Forlì pronta all'accoglienza"

La guerra in Ucraina in apertura anche del Consiglio comunale di lunedì pomeriggio. Con una comunicazione al Consiglio il sindaco Gian Luca Zattini ha dato lettura del documento comune dei sindaci dell'Emilia-Romagna di netta condanna all'invasione del paese. A Forlì è presenta una comunità ucraina che “sfiora un migliaio di persone”, spiega il primo cittadino. “E' inaccettabile la violazione dell'integrità e dell'autonomia del libero stato ucraino, aggredendolo militarmente”, dice Zattini.

Che aggiunge: “Valuteremo come inviare mezzi di sostentamento, prodotti per la prima infanzia che iniziano a scarseggiare in modo importante. In città abbiamo visto tante iniziative spontanee di vicinanza e per fornire un aiuto. Forlì farà la sua parte in modo condiviso e all'interno di un coordinamento, senza fughe in avanti”. Il sindaco ha rinnovato quindi la disponibilità di Forlì all'accoglienza. Ospite del Consiglio comunale, il prete cattolico di rito bizantino attorno a cui si riunisce la comunità ucraina forlivese, Vasyl Romaniuk, ha preso la parola: “Ringrazio da parte di tutti gli ucraini, della vostra vicinanza e umanità”. Don Romaniuk ha chiesto di “reagire subito oggi”. Ed ancora: “Abbiamo dimostrato il nostro amore per la democrazia e per la resistenza”.

Il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Catalano ha proposto di devolvere il gettone di presenza alle iniziative di solidarietà al popolo ucraino. Battibecco, in consiglio, tra maggioranza e opposizione. Elisa Massa ha protestato contro la mancata esposizione della bandiera della pace sulla facciata del Comune: “La bandiera della pace è un simbolo di parte? Forlì non si può esimere dall'esporla, mentre la gran parte delle città lo fa”.

