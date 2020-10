Quartieri, l'ufficio postale della Cava non chiuderà: a novembre lavori di riqualificazione

I cittadini del quartiere Cava possono tirare un sospiro di sollievo. L'ufficio postale non chiuderà, ma sarà oggetto di un intervento di riqualificazione nel mese di novembre. Per questo motivo l'attività sarà sospesa per almeno tre settimane. Sulla questione si è attivata il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marinella Portolani, che ha avuto rassicurazioni direttamente dalla responsabile regionale di Poste Italiane, Rossella De Santis. Sono previsti quindi lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico.

"La preoccupazione per la chiusura definitiva o il trasferimento dell'ufficio postale, pur comprensibile e lecita, appare di fatto infondata - tranquillizza l'assessore con delega ai Quartieri, Andrea Cintorino -. De Santis ha precisato che esiste un contratto di locazione di undici anni con Poste, che l'azienda ha intenzione di rinnovare alla scadenza". Non sarà realizzata una pensilina all'esterno dell'ufficio: "L'azienda è responsabile solamente dei locali interni e non dell'area esterna", precisa Cintorino.