Ugl pensionati a congresso: si candida il segretario uscente Alberto Urizio

LUgl pensionati di Forlì-Cesena si riunirà mercoledì pomeriggio alle 16 nella sede di via Bruni per il congresso del sindacato. Il segretario provinciale uscente della categoria Alberto Urizio si candida e conferma la linea fino ad oggi adottata dal sindacato anche a livello nazionale: "Avviare la riforma organica della previdenza, razionalizzare gli strumenti di pensionamento esistenti per adeguare il sistema previdenziale alle esigenze dei lavoratori, aumentare l'importo delle pensioni minime e delle pensioni sociali”. Nel corso dei lavori del congresso dell’ Ugl Pensionati di Forlì-Cesena porterà i saluti il segretario territoriale dell’Ugl Romagna Filippo Lo Giudice, che ha spronato dirigenti e delegati "a moltiplicare gli sforzi per aumentare la rappresentanza della categoria nel territorio".