Ugl pensionati, Alberto Urizio cooptato nel consiglio federale nazionale della categoria

Il segretario provinciale dell’Ugl Pensionati Romagna Alberto Urizio è stato cooptato come componente del consiglio federale nazionale della categoria. Un incarico affidatogli l'11 luglio direttamente dal segretario nazionale Francesco Martire. Alberto Urizio, lo scorso 25 giugno, aveva partecipato, al Congresso Nazionale Pensionati dell'Ugl portando il suo contributo di idee e l'esperienza sindacale pensionati a Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna attraverso un documento che è stato recepito dal segretario nazionale Ugl Pensionati Martire.

Nella lettera Alberto Urizio ha sostenuto la politica nazionale portata avanti dall’ Ugl Pensionati in merito a quota 41, s'è ribadito come i" pensionati da lavoro dipendente oggi siano fortemente penalizzati da incomprensibili politiche di tassazione che ne umiliano il loro status", e sono state ribadite la indicazioni emerse nel congresso territoriale dei Pensionati Ugl della Romagna, ovvero "no ai vitalizi, no ai privilegi, no al cumulo delle prebende e le pensioni da lavoro dipendente fino ad un limite di 50mila euro annui, che dovrebbero essere totalmente detassate".

“Non per privilegio, ma perché tali importi sono il risultato dei nostri contributi che oggi ci ritornano non come redditi, ma come restituzione solidale di quanto abbia già versato durante la nostra vita lavorativa”, ha ricordato Urizio, che ha ringraziato il suo segretario nazionale di categoria per l'importante nomina. "Soddisfatto per il riconoscimento ad un dirigente sindacale attivo nel territorio locale" anche Filippo Lo Giudice, segretario territoriale di Ugl Romagna.