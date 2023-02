Ugl Pensionati, riunito il direttivo: al via la stagione congressuale, "il nostro è un impegno sociale"

Si è riunito nei giorni scorsi il consiglio direttivo dell’ Ugl Pensionati della provincia di Forlì-Cesena. "I pensionati non devono essere considerati i residui del mondo del lavoro che, dopo essere stati partecipi delle vicende sociali, oggi siano da considerare “gli inutili” dai quali si possa aspettare la classica iconografia dei seduti sulla panchina dei giardini pubblici a dare le briciole di pane ai piccioni - le parole del segretario provinciale della categoria, Alberto Urizio -. Noi non siamo quelli, ma siamo coloro che dopo una vita lavorativa oggi abbiamo altri obiettivi ed altri mezzi per raggiungerli. Il nostro è oggi un impegno sociale, un impegno familiare, un impegno etico che intendiamo portare avanti senza cedere alle facili ironie".

In tal senso il direttivo provinciale dell'Ugl Pensionati ha espresso “vicinanza e piena solidarietà” a tutti coloro che sono impegnati nella vita quotidiana nei modi e con i mezzi che ritengono opportuni e che vogliono utilizzare. "C'è il nostro pieno accordo alle direttive nazionali che per la categoria dei pensionati prevedono anche la quota 41, pensionamento cioè con i colo contributi o quota 100 con l’inserimento anche della quota legata all’età - ha aggiunto Urizio -: il tutto come scelta individuale e non come imposizione"

I presenti alla riunione del direttivo hanno anche approvato la proposta di inserire l’erogazione della quattordicesima mensilità in quanto: "Sarebbe l’unica categoria a non avere tale istituto contrattuale, oltre alla totale detassazione della pensione sino al valore degli attuali 50 mila euro lordi annui", il commento del sindacalista. Nel corso dei lavori del consiglio direttivo dell’ Ugl Pensionati di Forlì-Cesena è intervenuto anche il segretario territoriale dell'Ugl Romagna Filippo Lo Giudice, che ha spronato gli iscritti "a moltiplicare le iniziative di rappresentanza sul territorio".

Quest’anno sono in programma i congressi territoriali dell'Ugl e per categorie che dovranno eleggere i vari delegati territoriali e di categoria fino alla conclusione del percorso che culminerà con l'elezione del segretario generale. A Forlì già manifestato il consenso dell’ Ugl Pensionati alla linea portata avanti da Lo Giudice.