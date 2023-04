Ugl Pensionati Romagna, Alberto Urizio confermato segretario

"Il mio primo impegno sarà: non tradire la fiducia che avete risposto in me. Voi siete i protagonisti dell'azione sindacale, gli iscritti, uno per uno sono importanti. Perché il nostro sindacato è diverso è fatto di persone, siamo i valori che rappresentiamo. Veniamo da lontano. E noi pensionati dell'Ugl l'esperienza che abbiamo acquisito nel mondo del lavoro la mettiamo al servizio dei nostri pari della comunità. Non staremo a sedere nelle ipotetica panchina ad osservare l'occupazione degli altri. Saremo in azione". Così il segretario provinciale uscente dell'Ugl Pensionati Romagna Alberto Urizio, all'atto della rielezione per acclamazione nel congresso della categoria che s'è svolto – mercoledì pomeriggio - nella sede di via Bruni a Forlì. "No alla tassazione sulla pensione, no ai vitalizi, no ai privilegi, no al cumulo delle prebende. Sì all'assistenza continua degli iscritti, sì a scendere in campo per tutelare la categoria e lo faremo materialmente tornando nelle piazze con i gazebo dell'Ugl pensionati in Romagna”, conclude Urizio. S'è congratulato per la rielezione il segretario dell'Utl dell'Ugl Romagna Fi Alberto Urizio lippo Lo Giudice.