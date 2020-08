"Ulisse. L'arte e il mito": da settembre la mostra al San Domenico torna all'orario continuato

Non sono mai venuti meno, nel corso dei mesi estivi, l’affetto e l’apprezzamento del pubblico che ha accompagnato Ulisse in un viaggio senza tempo, alla scoperta del suo mito reinterpretato attraverso capolavori dell’arte di ogni epoca, dall’VIII secolo ai giorni nostri. Numerosi i visitatori che, nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste, hanno animato le sale dei Musei San Domenico che ospitano la mostra "Ulisse. L’arte e il mito", a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, prorogata fino al 31 ottobre prossimo.

Orario continuato nei mesi di settembre e ottobre

Dopo le aperture serali estive, a partire da martedì 1 settembre e fino al 31 ottobre, l’esposizione tornerà ad osservare il consueto orario continuato: da martedì a venerdì sarà possibile visitare la mostra dalle 9:30 alle 19; sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 9:30 alle 20 (la biglietteria chiude un’ora prima). Il lunedì si conferma giorno di chiusura. La mostra è visitabile negli orari previsti preferibilmente tramite la prenotazione dei biglietti ai consueti contatti (tel. 199.15.11.34 – mostraforli@civita.it) o l’acquisto on-line nel circuito TicketOne (www.ticketone.it).

Visite guidate per le famiglie

Tra le iniziative in programma si segnalano le visite guidate pensate per le famiglie, con una particolare attenzione per i più piccoli. Si tratta di due appuntamenti, domenica 13 settembre alle ore 10:20 e domenica 11 ottobre alle ore 9:40, dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati al massimo da due adulti. I gruppi potranno raggiungere il numero massimo di 20 partecipanti. Il costo del servizio è di 5,00 € per ogni partecipante (sia adulti che bambini), oltre al regolare biglietto di ingresso. Obbligatoria la prenotazione, che andrà effettuata entro le ore 17:30 del venerdì che precede la visita, scrivendo all’indirizzo mostraforli@civita.it.

Tutti i giovedì visite guidate ad aggregazione libera

Proseguiranno fino alla chiusura della mostra anche le visite guidate ad aggregazione libera. Per i visitatori singoli, o in piccoli gruppi, l'appuntamento è alle ore 16:40 di ogni giovedì presso la biglietteria della mostra. Il servizio ha un costo pari a 5 euro a partecipante, oltre al regolare biglietto di ingresso. Per fruire del servizio non è prevista prenotazione, si consiglia però di presentarsi alla biglietteria della mostra almeno 15 minuti prima della partenza della visita guidata. La capienza massima è fissata a 20 partecipanti.

Modalità di accesso riservate ai gruppi

Per garantire la visita in sicurezza, nel rispetto delle normative previste, vengono regolate le modalità di accesso in mostra dei gruppi (da un minimo di 10 a un massimo di 20 unità) che potranno usufruire di biglietto ridotto pari a 11 euro, incluso il servizio di radioguida. Per l’ingresso in mostra è obbligatorio indossare la mascherina, igienizzare le mani ed effettuare la misurazione della temperatura. Si consiglia, inoltre, di presentarsi con il minimo di dotazioni personali, per ridurre il più possibile l’uso del guardaroba. La prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 0543.36217 o tramite email all’indirizzo mostraforli@civita.it.