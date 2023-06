Ultimi appuntamenti con le visite guidate a partenza fissa per la mostra "L’arte della Moda"

In occasione degli ultimi week end di apertura della mostra "L’arte della Moda" sono stati previsti otto nuovi appuntamenti per apprezzare al meglio l’esposizione ospite dei Musei San Domenico di Forlì sino al 2 luglio p.v. Domenica 25 giugno e domenica 2 luglio, infatti, sarà attivato il servizio di ‘guida a partenza fissa’ che consente di usufruire di una visita guidata senza bisogno di organizzarsi autonomamente in gruppo, aggregandosi alle altre persone che si presenteranno a quell’ora in biglietteria. Per ogni domenica sono previsti 4 appuntamenti, due alla mattina alle 11:20 e 11:40 e due nel pomeriggio alle 16:00 e 16:20. Il servizio ha un costo aggiuntivo - rispetto al biglietto di ingresso - di soli 5 euro e non necessita di prenotazione.

La mostra “L’arte della moda. 1789 – 1968. L’età dei sogni e delle rivoluzioni” è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Sono oltre 300 le opere tra dipinti, sculture, abiti antichi e contemporanei a condurci per mano nella narrazione, con capolavori di Tintoretto, Hayez, Boccioni, Matisse, Mondrian, Tissot, Fontana oltre alle creazioni dei più importanti stilisti e couturier del calibro di Armani, Balestra, Chanel, Capucci, Dior, Ferré, Fortuny, Valentino, Versace. Dipinti di maestri dal XVIII secolo al Novecento accompagnano una sfilata di abiti che vanno dalle crinoline ai gilet futuristi, dagli strascichi da gran sera alle geometrie anni 60. La mostra fino al 2 luglio è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19 e nei fine settimana e festivi dalle 9.30 alle 20. La biglietteria chiude un’ora prima.