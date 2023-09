Ultimi giorni per l'iscrizione al Corso di Fumetto gratuito con autori di fama nazionale e mondiale

Ultimi giorni per l'iscrizione al Corso di fumetto gratuito 'PerCorso di Fumetto', tempo fino al 23 settembre, giunta alla sua Seconda Edizione l'iniziativa è ai nastri di partenza, promossa dall'Avis Comunale e dalla Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub, con i patrocini del Comune di Forlì e della Azienda Unità Sanitaria della Romagna. Si tratta di un esclusivo evento per la città di Forlì, nessuna differente realtà è in grado di proporre altro in questo specifico ambito, è aperto a tutti gli interessati forlivese e no oltre a essere supporto per il Contest a premi 'Fatti di... Sangue', che vede a raccolta tutti i giovani delle quarte e quinte superiori nel territorio forlivese.

Giovani si ma non solo, l'evento inclusivo e intergenerazionale, con anche la partecipazione di padri insieme ai figli, unisce chi desidera cimentarsi nell'arte del fumetto, grazie alle lezioni di sette autori professionisti di fama nazionale e internazionale per scoprire l'arte del fumetto o, solamente, conoscere di persona grandi autori come Vittorio Giardino, Davide Fabbri, Marco Verni, Guglielmo Signora, Onofrio Catacchio, Davide Reviati e Denis Medri, supportati nei loro incontri dai componenti dello Staff Fumettoteca. Il Corso 'PerCorso di Fumetto' ha un calendario di 10 incontri, per un totale di 20 ore, che si terranno presso la sede Avis Forlì in via G. della Torre 7, da martedì 26 settembre a venerdì 27 ottobre 2023 nei pomeriggi delle giornate di martedì e venerdì dalle 16 alle 18. La Fumettoteca Regionale e Avis Comunale invitano tutti gli interessati a partecipare tramite l'iscrizione online nel sito della Fumettoteca. Per informazioni e le iscrizioni al Corso gratuito 'PerCorso di Fumetto', tempo massimo entro il 23 settembre 2022, contattare la Fumettoteca 339.3085390 (ore 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it

Una iniziativa che per tutto il periodo del Corso e del Contest Avis viene rivolta a tutti i soci e volontari Avis Comunale che, recandosi presso la sede della Fumettoteca, riceveranno in omaggio 2 albi a fumetti come pensiero solidale rivolto a tutti i donatori, lo stesso esperto Gianluca Umiliacchi è donatore Avis da circa 45 anni. Con questa proposta gli organizzatori si preparano a bissare il successo della prima edizione, che ha visto una partecipazione eccezionale di iscritti provenienti dal territorio forlivese e fuori provincia, e anche il prossimo evento fumettistico sarà come sempre sostenuto dall’entusiasmo e dal lavoro dei volontari, attività che Fanzine Italiane Associazione Culturale di Volontariato, organizzatrice del Corso, porta avanti da circa 20 anni. Un'occasione più unica che regala, a costo zero con la possibilità di imparare e partecipare alla seconda edizione del Contest a premi, intitolato 'Fatti di... Sangue', con la realizzazione di un elaborato fumettistico affine alla conoscenza/promozione del sangue, due tavole, una storiella autoconclusiva breve, è la richiesta del Contest gratuito, con l'invio dei fumetti si partecipa a una mostra, un riconoscimento e il premio in denaro per i primi tre vincitori. Per iscrizione, Regolamento e informazioni al Contest, dal 20 settembre, sito Avis.

La collaborazione partecipativa con Avis Comunale, e molte altre associazioni forlivesi e nazionali, vede la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub come concreta realtà di valore intergenerazionale, una risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i ragazzi, i giovani e gli adulti del territorio e non solo. Da 13 anni è un luogo gratuito per lo studio e l'incontro, uno spazio unico sul tema di interesse pubblico aperto alla cittadinanza forlivese e sempre cooperativo per fare Rete con associazioni, Comitati di Quartiere, Cooperative Sociali e scuole. Un contesto sociale e culturale forlivese e nazionale ben definito che, col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è fra gli unici punti di riferimento fumettistici dinamici e attivi per tutta la Regione, la 'Biblioteca dei Fumetti', aperta su richiesta anche quando le altre biblioteche sono chiuse.